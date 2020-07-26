2020-07-26T12:44:05+03:00
Общество

Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Кузбассе

Авария случилась под Новокузнецком
Лия Гараева
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Три человека пострадали в ДТП с автобусом в КузбассеТри человека пострадали в ДТП с автобусом в КузбассеФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Кемеровской области в аварии с участием рейсового автобуса пострадали три человека. ДТП случилось под Новокузнецком.

Инцидент произошел поздно вечером 25 июля. В 22:30 на автодороге Бийск-Новокузнецк столкнулись рейсовый автобус «Нефаз» и микроавтобус. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ГАЗ.

Как сообщили в региональном центре медицины катастроф, травмы средней степени тяжести получили трое мужчин. Двое из них являются водителями, а один – пассажиром рейсового автобуса.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Они выясняют причину аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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