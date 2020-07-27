2020-07-27T05:12:15+03:00
Общество

Кузбасские врачи оперировали ребенка с опухолью головного мозга

За жизнь пациента боролись медики двух больниц
Лия Гараева
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За жизнь пациента боролись медики двух больниц. Фото: ГАУЗ «Кузбасская областная детская клиническая больница»/InstagramЗа жизнь пациента боролись медики двух больниц. Фото: ГАУЗ «Кузбасская областная детская клиническая больница»/Instagram
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В Кузбасской областной детской клинической больнице оперировали ребенка с опухолью головного мозга. Чтобы спасти жизнь пациенту, свои усилия объединили лучшие врачи двух больниц.

- Объемные образования обнаружили новокузнецкие врачи при проведении спиральной компьютерной томографии. В КОДКБ ребенка доставили санавиацией на реанимобиле, - сказали в медицинском учреждении.

Сначала медики поставили вентриколастому, что позволило купировать осложнения, которые быстро развивались у пациента. На втором этапе лечения врачи удалили опухоль микрохирургическим путем. В операции приняли участие заведующий нейрохирургическим отделением КОДКБ Александр Селиверстов, врач-нейрохирург КОДКБ Михаил Смокотин и заведующий нейрохирургическим отделением КОКБ имени С. В. Беляева Егор Колотов.

- Сложнейшая операция длилась около шести часов. Сейчас ребенок пошел на поправку, выписан из больницы, где находился с мамой. Однако ему предстоит пройти дополнительные обследования и следующий этап лечения уже в специализированном медицинском учреждении, - поделились в ГАУЗ «Кузбасская областная детская клиническая больница».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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