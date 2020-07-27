Кузбассовец лишился в один день трех автомобилей

27 Июль 2020 2020-07-27T05:32:39+03:00

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Невыплаченные вовремя налоги обернулись конфискацией имущества для одного из предпринимателей Кузбасса. Он задолжал более 650 тысяч рублей.

Всего 10 дней есть у одного из предпринимателей Киселевска, чтобы вернуть себе три грузовых автомобиля. Задолженность по налогом уже превысила 650 тысяч рублей, однако он не торопился гасить ее. более того, он скрыл от судебных приставов тот факт, что ему принадлежат машины.

Когда же приставы установили, что у предпринимателя в собственности находятся три грузовика, они наложили арест на них. Правда, до этого машины пришлось искать.

- Три грузовых автомобиля были арестованы и оставлены должнику на ответственное хранение, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Теперь у него есть 10 дней для оплаты долга, иначе арестованное имущество будет передано на реализацию, средства от которой будут направлены на погашение задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU