23 кузбассовца с коронавирусом выздоровели на утро 27 июля

27 Июль 2020 2020-07-27T07:31:26+03:00

Все они прошли курс лечения и сейчас находятся дома

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В Кузбассе выросло число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. За минувшие сутки больничные стены покинули еще 23 человека.

По данным оперативного штаба, на утро 27 июля еще 23 пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус, прошли курс лечения. У каждого из них последние тесты на COVID-19 отрицательные. Все выздоровевшие уже покинули больничные стены и находятся дома. В общей сложности с начала пандемии от коронавируса вылечились 1979 человек.

А вот для 69 кузбассовцев минувшие сутки омрачились результатами тестов, которые подтвердили наличие коронавируса. В общей сложности с середины марта, когда был выявлен первый случай COVID-19, в инфекционных стационарах оказались 1329 человек. Кроме того, на сегодняшний день в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5826 человек.

Число случаев с летальным исходом среди пациентов с COVID-19 остается прежним – 21 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU