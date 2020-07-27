2020-07-27T08:18:40+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Клиентам Россельхозбанка стал доступен новый способ бесконтактных платежей с помощью умного браслета Mi Smart Band 4 NFC

Инновационный продукт разработан телекоммуникационной компанией Xiaomi совместно с Mastercard
Яков КРЫМСКИЙ
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Теперь держатели карт Mastercard Россельхозбанка, в том числе жители Кемеровской области, смогут оплачивать покупки с помощью фитнес-браслета Mi Smart Band 4 NFC, поддерживающего технологию бесконтактной оплаты. Инновационный продукт разработан телекоммуникационной компанией Xiaomi совместно с Mastercard, функция оплаты доступна эксклюзивно держателям карт Mastercard. Примечательно, что Россия стала первой страной в мире после Китая, где представлена эта специальная версия фитнес-браслета. Россельхозбанк является одним из банков-партнеров, чьи клиенты могут воспользоваться платежами новым устройством и на территории Кузбасса.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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