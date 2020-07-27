Клиентам Россельхозбанка стал доступен новый способ бесконтактных платежей с помощью умного браслета Mi Smart Band 4 NFC

27 Июль 2020 2020-07-27T08:18:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Теперь держатели карт Mastercard Россельхозбанка, в том числе жители Кемеровской области, смогут оплачивать покупки с помощью фитнес-браслета Mi Smart Band 4 NFC, поддерживающего технологию бесконтактной оплаты. Инновационный продукт разработан телекоммуникационной компанией Xiaomi совместно с Mastercard, функция оплаты доступна эксклюзивно держателям карт Mastercard. Примечательно, что Россия стала первой страной в мире после Китая, где представлена эта специальная версия фитнес-браслета. Россельхозбанк является одним из банков-партнеров, чьи клиенты могут воспользоваться платежами новым устройством и на территории Кузбасса.

Продолжение читайте далее >>

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.