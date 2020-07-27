20-летняя автомобилистка тяжело травмирована в ДТП в Кузбассе

27 Июль 2020 2020-07-27T09:17:34+03:00

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Тяжелыми травмами поплатилась 20-летняя жительница Кузбасса за невнимательность на дороге. Она не убедилась в безопасности маневра и попала в ДТП.

20-летняя жительница Салаира заехала на своем автомобиле ВАЗ 2106 на территорию автозаправочной станции. Когда девушка стала выезжать оттуда, она не убедилась в отсутствии других автомобилей, которые могли приближаться к месту поворота, и стала поворачивать налево.

В это же время по главной дороге ехал автомобиль Niva, которым управлял 33-летний житель селя Горскино. Автомобиль столкнулись, удар пришелся на водительскую дверь «шестерки», и машину откинуло в кювет.

- В результате ДТП девушка-водитель получила тяжелые травмы, и была госпитализирована. В настоящее время по факту ДТП проводится расследование, - сообщает отдел пропаганды ГИБДД Гурьевска.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными на дороге и, прежде, чем приступать к маневрам, убеждаться в их безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU