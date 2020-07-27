Ненастоящую спортивную одежду и обувь продавали в Кемерове

27 Июль 2020 2020-07-27T09:08:40+03:00

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Одежду и обувь, выпущенные якобы брендами Adidas, Nike, Reebok и Puma, обнаружили в одной из торговых точек Кемерова. Таких подделок оказалось около тысячи единиц.

Сотрудники Кемеровской таможни и областной прокуратуры во время совместного мероприятия в одном из магазинной областного центра обратили внимание на одежду и обувь, имеющие признаки контрафактности. Несмотря на то, что все они имели товарные знаки Adidas, Nike, Reebok и Puma, налицо имелись признаки подделки. Чтобы убедиться в это, кемеровский таможенники сделали запрос правообладателю. И тот подтвердил, что именно на этих предметах одежды и обуви товарный знак использован незаконно.

- Продукция изъята. В отношении владельца торговой точки возбуждено дело о незаконном использовании чужого товарного знака, - отметила Людмила Шилова, пресс-секретарь Кемеровской таможни. - Нарушителю прав интеллектуальной собственности грозит штраф.

К слову, с каждым годом становится все труднее выявлять контрафакт, так как уровень подделок растет.

- Данная продукция и ее элементы чаще всего отличаются от официально утвержденных макетов формой, комбинацией цветов, декоративными элементами отделки, расположением товарных знаков. Также на товаре чаще всего отсутствуют знаки охраны авторских и смежных прав, голограмма, упаковочная пленка, - отметил начальник отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Кемеровской таможни Андрей Севостьянов.

ИСТОЧНИК KP.RU