Водитель пьян, машина без регистрации: пешеход погиб в ДТП в Кузбассе

27 Июль 2020 2020-07-27T10:58:03+03:00

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21-летний автолюбитель сел за руль и нарушил сразу несколько правил дорожного движения. Катание на отечественной легковушке завершились трагедией.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода и водителя, ненамного старше него, случилось в Новокузнецке 25 июля. Было около 22.30, когда 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21053», который, кстати, не был зарегистрирован в установленном порядке, проезжал в районе 23 километра автодороги «Топки – Трещевский – Черемичкино». И в это же время навстречу ему по обочине дороги, соблюдая правила дорожного движения, шел 17-летний юноша. Автомобилист сбил пешехода и, вместо того, чтобы оставаться на месте и ждать экипаж ГИБДД, скрылся с места аварии.

17-летний пешеход получил тяжелые травмы и скончался еще до прибытия машины скорой помощи. Личность же автомобилиста вскоре установили, а самого его задержали. Молодой человек был нетрезв и уверял, что выпил после того, как совершил ДТП.

За то, что водитель после аварии употребил спиртное, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. А за оставление места ДТП молодой человек может быть арестован на срок до 15 суток.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщает отдел пропаганды ГИБДД Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU