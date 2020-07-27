Новыми драйверами российского агроэкспорта аналитики РСХБ назвали масличные, сахар и мясо

27 Июль 2020 2020-07-27T12:06:59+03:00

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В первом полугодии объем экспорта продукции АПК (без учета стран ЕАЭС) составил $10,5 миллиарда, нарастив 17 процентов в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Отгрузки в страны ЕАЭС подтверждают тенденцию: за первые 4 месяца 2020 их объемы выросли на 10 процентов, до $1,2 миллиарда. В ЦОЭ полагают, что по итогам года вывоз сельхозпродукции за рубеж может увеличиться более чем на 10 процентов до $27-28 миллиардов. Минсельхоз РФ прогнозирует экспорт в 2020 году на уровне прошлого года, в размере $25 миллиардов.

«Мы ожидаем, что основной прирост обеспечат как первостепенные экспортные категории, зерновые и масложировые, так и новые драйверы экспорта – масличные, сахар и мясо. Если объемы экспорта масличных и мяса за первые полгода 2020 года выросли в 2 раза, то экспорт сахара и кондитерских изделий показал четырехкратный рост. Доля этих трех категорий в структуре отгрузок агротоваров из России выросла с 6 процентов в первом полугодии 2019 года до 12 процентов в 2020 году. При этом доля трех основных экспортных категорий, зерновых, масложировых и рыбы, снизилась с 73 процентов до 68 процентов», — отметил Андрей Дальнов, руководитель ЦОЭ Россельхозбанка.

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