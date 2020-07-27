Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ВЭБ.РФ в объеме 20 миллиардов рублей

27 Июль 2020 2020-07-27T13:18:08+03:00

Книга заявок по выпуску была открыта 21 июля 2020 года

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Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» 21 июля 2020 г. успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-21 со сроком погашения через 3 года с даты начала размещения. Оферта не предусмотрена.

Книга заявок по выпуску была открыта 21 июля 2020 г. с маркетируемым диапазоном ставки купона 5,75 - 5,90 процента годовых. Общий спрос инвесторов составил 30 миллиардов руб. По результатам закрытия книги заявок ставка купона зафиксирована ниже маркетингового диапазона, в размере 5,74 процента годовых, при увеличении объема выпуска с 15 миллиардов рублей до 20 миллиардов рублей.

«В настоящий момент инвесторы отдают предпочтение самым качественным заемщикам, что позволило сформировать хорошо диверсифицированную книгу заявок на новый выпуск ВЭБ.РФ. Существенная переподписка со стороны инвесторов позволила эмитенту увеличить объем размещения до 20 миллиардов рублей и достичь самой низкой ставки купона в истории его заимствований на российском публичном рынке», — прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Россельхозбанк выступает организатором размещения совместно с БК РЕГИОН, ВБРР, ГПБ, Сбербанк КИБ и Совкомбанком.

Дата технического размещения на Московской Бирже – 24 июля 2020 года.

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Партнерский материал.