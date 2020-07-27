Кузбассовец ушел с друзьями в лес и пропал. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

В воскресенье, 26 июля, компания из четырех кузбассовцев отправилась в лес. Один из них домой не вернулся.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 26-летнего жителя села Иверка Ижморского района Андрея Возного. На сегодняшний день известно, что 26 июля мужчина в компании четырех человек ушел в лес и не вернулся.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Был одет: неизвестно.

Если вам известно местонахождение Андрея Возного или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.