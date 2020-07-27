Россельхозбанк расширил сотрудничество с Кузбасской ГСХА, поднял студентам стипендии

27 Июль 2020 2020-07-27T14:07:55+03:00

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В год собственного 20-летнего юбилея Россельхозбанк принял решение о расширении мер поддержки талантливых студентов аграрных вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, на 2020-2021 учебный год.

Опыт реализации Банком стипендиальной программы в 2019-2020 учебном году показал весомую роль поддержки талантливых студентов, обучающихся по наиболее важным специальностям сельскохозяйственной отрасли и формирования резерва кадров АПК из числа наиболее успешных студентов.

С 1 сентября 2020 года количество стипендиатов будет увеличено на 39 процентов и составит 396 студентов, будет повышен размер ежемесячной стипендии Банка на 25 процентов и составит 12 500 рублей в месяц.

Стипендиальная программа Банка предназначена для материальной поддержки талантливых студентов аграрных вузов и формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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