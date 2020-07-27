Журавли и фото ветеранов: в Кемерове установили мемориальный комплекс «Свет памяти»
Около Кемеровского президентского кадетского училища установили мемориальный комплекс «Свет памяти». В этой архитектурной композиции использованы 2087 фотографий кузбассовцев-участников боевых действий.
Композиция посвящена Великой Отечественной войне, и первыми посетителями пространства исторической памяти стали восемь ветеранов - фронтовики и труженики тыла.
- Благоустроенная территория возле президентского кадетского училища уже стала популярным местом прогулок и отдыха для многих жителей Кемерова. Теперь мы идем дальше и наполняем это место смыслами, создаем пространство исторической памяти. У входа в училище установили легендарный танк Т-34, а рядом создали комплекс «Свет памяти», - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Он отметил, что большой вклад в создание композиции внесли сами кузбассовцы, присылавшие фотографии своих родных. И благодаря им новый мемориальный комплекс будет напоминать о вкладе Кузбасса в Великую Победу.
В Кемерове установили мемориальный комплекс «Свет памяти». ФОТО: пресс-служба АПК
В мемориальный комплекс вошла композиция с историческими справками о вкладе Кузбасса в Победу - «Уголь Победы», «Металл Победы» и «Оружие Победы». Центральная же часть - изображения 10 журавлей, которые улетают в небо. Каждый журавль состоит из портретов кузбассовцев, участвовавших в Великой Отечественной войне.
ИСТОЧНИК KP.RU