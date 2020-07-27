Избиением 12-летней школьницы из Кузбасса заинтересовался Следственный комитет

27 Июль 2020 2020-07-27T15:34:12+03:00

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Жестокая драка – точнее, избиение 12-летней девочки – которая была запечатлена на видео, заинтересовала сотрудников Следственного комитета. По факту избиения начата доследственная проверка.

Сверстники снимали на видео то, как одна из девочек избивает 12-летнюю школьницу, а потом это видео появилось в социальных сетях. Здесь его время мониторинга СМи увидели сотрудники Следственных органов Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка, - отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствию предстоит установить всех участников конфликта, дать оценку их действиям. Будет определено, какой вред здоровью причинен девочке.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU