2020-07-27T15:34:12+03:00
Происшествия

Избиением 12-летней школьницы из Кузбасса заинтересовался Следственный комитет

Начата доследственная проверка
Екатерина РОМАНОВА
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Избиением 12-летней школьницы из Кузбасса заинтересовался Следственный комитет. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"Избиением 12-летней школьницы из Кузбасса заинтересовался Следственный комитет. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"
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Жестокая драка – точнее, избиение 12-летней девочки – которая была запечатлена на видео, заинтересовала сотрудников Следственного комитета. По факту избиения начата доследственная проверка.

Сверстники снимали на видео то, как одна из девочек избивает 12-летнюю школьницу, а потом это видео появилось в социальных сетях. Здесь его время мониторинга СМи увидели сотрудники Следственных органов Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка, - отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствию предстоит установить всех участников конфликта, дать оценку их действиям. Будет определено, какой вред здоровью причинен девочке.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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«Давай еще!», «По голове, по голове!» - кричат девочке подростки и смеются. А их подруга в это время бьет руками и ногами лежащую на земле девочку. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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