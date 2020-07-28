«Без работы не останутся»: замгубернатора рассказал о транспортной реформе в Новокузнецке

28 Июль 2020 2020-07-28T03:34:31+03:00

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Заместитель губернатора Андрей Панов прокомментировал предстоящую транспортную реформу в Новокузнецке. По его словам, водители без работы не останутся, а пассажиров ждет удобный и современный транспорт.

С 2016 года администрация Новокузнецка готовилась к предстоящим переменам в пассажирских перевозках. И вот уже в ноябре должна начаться работа по новой маршрутной сети.

- Водители не останутся без работы, обслуживать новокузнечан будет полностью обновленный общественный транспорт, современный и экологичный, - заверил Андрей Панов. - Для определения перевозчиков на новую маршрутную сеть проведено 18 электронных аукционов. 15 признаны состоявшимися, объявлены победители, по три заявки на участие не поступили, до конца августа процедуры будут проведены повторно. Семь аукционов проведены исключительно для субъектов малого предпринимательства, по четырем из них победили новокузнецкие перевозчики ИП Тибейкин И.Ю. и ИП Потанин А.М. Преобладающую долю маршрутной сети будет обслуживать ООО «Питеравто» и ООО «Кузбассэкотранс».

Андрей Панов также отметил, что после того, как победители предоставят документы, подтверждающие их обеспеченность парком транспортных средств, с ними заключат муниципальные контракты. А благодаря аукциону экономия бюджетных средств Новокузнецка составит порядка 1,3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU