Из горящей многоэтажки в Кузбассе спасли человека

28 Июль 2020 2020-07-28T07:38:57+03:00

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Вечером в одном из многоэтажных домов в Кузбассе начался пожар. Не все жильцы успели самостоятельно покинуть дом с горящей квартирой.

Сигнал о пожаре в многоквартирном доме по улице Клименко в Новокузнецке поступил на пульт диспетчера в 20.44. На место тут же выдвинулись 18 пожарных и шесть единиц техники.

- На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на втором этаже шел дым. В результате пожара сгорели вещи, мебель, пластиковый оконный блок и обшивка на балконе, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Общая площадь пожара составила 11 квадратных метров.

Одновременно с тушением пожара звено газодымозащиты вывело одного из жильцов с третьего этажа на улицу. Еще 10 человек эвакуировались самостоятельно. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU