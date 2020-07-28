2020-07-28T07:42:50+03:00
Коронавирус Covid-19

22-й человек с коронавирусом скончался в Кузбассе

Он проживал в Прокопьевске
Екатерина РОМАНОВА
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22-ой человек с коронавирусом скончался в Кузбассе22-ой человек с коронавирусом скончался в КузбассеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кузбассе выросло число летальных исходов у пациентов, у которых ранее выявили коронавирус. Утром 28 июля стало известно о 22-м скончавшемся.

По данным оперативного штаба, на утро 28 июля стало известно о еще одном пациенте с коронавирусом, у которого на фоне COVID-19 развилось тяжелое заболевание. Увы, спасти его не удалось.

- У мужчины 1958 года рождения из Прокопьевска на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии, - сообщает оперативный штаб.

Отметим также, что сейчас число умерших пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19, достигло 22 человек. Всего же на утро 28 июля в регионе коронавирус подтвердился у 79 пациентов. Но есть и случаи выздоровления: из больниц выписан еще 61 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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