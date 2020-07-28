28 Июль 2020 2020-07-28T07:42:12+03:00

В Кузбассе 79 новых заболевших COVID-19 на утро 28 июля Фото: Артем КИЛЬКИН

Об этом сообщает оперативный штаб

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Еще 79 человек заболели коронавирусом в Кузбассе – такие данные приводит оперативный штаб на утро 28 июля.

Врачи диагностировали опасное заболевание еще у 79 жителей региона. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 3408 человек. Из них 1346 человек в настоящее время получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах регион.

Также с начала пандемии от коронавируса вылечились 2040 человек о последних 61 случае выздоровления стало известно на утро 28 июля.

Выросла за минувшие сутки статистика летальных исходов. Теперь она составляет 22 случая, последний из которых зафиксирован на утро 28 июля.

- У мужчины 1958 года рождения из Прокопьевска на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии, сообщает оперативный штаб.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6363 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU