2020-07-28T09:03:15+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса серьезно пострадала в ДТП

Пенсионерка решила перейти дорогу вне «зебры»
ЛЕОНИД АНДРЕЕВ
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Жительница Кузбасса серьезно пострадала в ДТП. ФОТО: отдел пропаганды областной ГосавтоинспекцииЖительница Кузбасса серьезно пострадала в ДТП. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции
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В Промышленновском районе женщина за рулем Hyundai Getz сбила пенсионерку. Пострадавшая вышла на дорогу вне пешеходного перехода.

Наезд на пешехода произошел накануне, около 20.25, в селе Журавлево, на улице Центральной. Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, женщина за рулем автомобиля Hyundai Getz сбила 60-летнюю пенсионерку, когда та вышла на дорогу с правой обочины, несмотря на то, что поблизости был пешеходный переход. В результате ДТП пешеход получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

По данным статистки, за 6 месяцев 2020 года в Кузбассе зарегистрировано 114 ДТП, которые произошли из-за нарушения правил дорожного движения пешеходами. В них погибли 27 человек, 88 - пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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