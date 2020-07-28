Таксист обманул доверчивого кузбассовца и украл у него автомобиль

28 Июль 2020 2020-07-28T10:35:03+03:00

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Доверительный разговор и желание продать свой автомобиль обернулись для 23-летнего жителя Прокопьевска походами в полицию и поиском мошенника.

В один из дней 23-летний прокопчанин воспользовался услугами такси. Он разговорился с водителем и поведал ему, что планирует продавать свою машину. Примерно месяц спустя прокопчанин встретился с тем же таксистом, и они договорились о сделке. Молодой человек снял с учета свой Ford Escort и вместе с покупателем отправился к банку. Таксист спустя некоторое время заявил, что перевел на счет прокопчанина 60 тысяч рублей и предложил владельцу Ford проверить счет в банкомате. Сам же в это время сел в машину и уехал.

Деньги на счет 23-летнего продавца так и не поступили, и молодой человек обратился за помощью в полицию. Вскоре стражи порядка смогли установить личность таксиста-мошенника и задержать его. Им оказался 24-летний житель Киселевска. К слову, тот находился в федеральном розыске за уклонение от прохождения военной службы. Машину он оставил на автостоянке в Киселевске, поэтому авто вскоре удалось вернуть его законному владельцу.

А вот в отношении угонщика заведено уголовное дело. Он может лишиться свободы на срок до пяти лет, пока же решается вопрос о его заключении под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU