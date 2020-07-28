Россельхозбанк в Кузбассе сообщает о смене режима работы дополнительного офиса в Прокопьевске

28 Июль 2020 2020-07-28T09:42:18+03:00

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С 01 июля 2020 года Дополнительный офис 3349/56/07 Кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» в г. Прокопьевске перешел на продленный режим работы. Теперь клиенты – физические лица могут посетить офис с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00 (без перерыва) и в субботу с 09:00 до 16:00 (без перерыва), юридические лица – с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 (без перерыва) и в пятницу с 09:00 до 16:00 (без перерыва).

Более подробную информацию по режиму работы, по услугам и продуктам можно узнать в офисе Россельхозбанка по адресу г. Прокопьевск, ул. К. Либкнехта, 8Б (код 384-6) 61-12-10, 61-15-77 или на официальном сайте банка www.rshb.ru.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.