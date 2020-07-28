Появилось видео поджога автомобилей в Кемерове
Минувшей ночью во дворе одной из многоэтажек на Притомском проспекте сгорели два автомобиля. Примечательно, что момент начала пожара, возможно, что и поджога, попал на видео.
Момент начала пожара на Притомском проспекте в Кемерове.Видео: vk.com, "Регион 42"
В паблике «Регион 42» появилось видео момента начала пожара в двух автомобилях, припаркованных во дворе одного из домов на Притомском проспекте в Кемерове. Камеры наблюдения зафиксировали, как во дворе появляется мотоцикл с двумя людьми. Один из них подходит к автомобилю, спустя несколько секунд загорается автомобиль, а неизвестный садится на мотоцикл и уезжает вместе с напарником.
В пресс-службе МЧС прокомментировали ночное ЧП. По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 2.36. Для полной ликвидации пожара семерым сотрудникам МЧС потребовалось 10 минут.
- На момент прибытия первого подразделения автомобиль Toyota RAV4 горел открытым пламенем. В результате пожара автомобиль обгорел внутри и снаружи, - сообщает пресс-служба ведомства. - Также пострадал автомобиль Nissan March: у него обгорело лакокрасочное покрытие бампера и правого крыла.
Как тушили пожар на Притомском проспекте в Кемерове.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"
В пресс-службе предварительной причиной пожара называют неисправность электрооборудования транспортного средства. Точную причину предстоит установить специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU