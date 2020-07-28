Появилось видео поджога автомобилей в Кемерове

28 Июль 2020 2020-07-28T10:33:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшей ночью во дворе одной из многоэтажек на Притомском проспекте сгорели два автомобиля. Примечательно, что момент начала пожара, возможно, что и поджога, попал на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/793013" frameborder="0"></iframe> Момент начала пожара на Притомском проспекте в Кемерове.Видео: vk.com, "Регион 42"

В паблике «Регион 42» появилось видео момента начала пожара в двух автомобилях, припаркованных во дворе одного из домов на Притомском проспекте в Кемерове. Камеры наблюдения зафиксировали, как во дворе появляется мотоцикл с двумя людьми. Один из них подходит к автомобилю, спустя несколько секунд загорается автомобиль, а неизвестный садится на мотоцикл и уезжает вместе с напарником.

В пресс-службе МЧС прокомментировали ночное ЧП. По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 2.36. Для полной ликвидации пожара семерым сотрудникам МЧС потребовалось 10 минут.

- На момент прибытия первого подразделения автомобиль Toyota RAV4 горел открытым пламенем. В результате пожара автомобиль обгорел внутри и снаружи, - сообщает пресс-служба ведомства. - Также пострадал автомобиль Nissan March: у него обгорело лакокрасочное покрытие бампера и правого крыла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/793014" frameborder="0"></iframe> Как тушили пожар на Притомском проспекте в Кемерове.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

В пресс-службе предварительной причиной пожара называют неисправность электрооборудования транспортного средства. Точную причину предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU