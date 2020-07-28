Двое кузбассовцев попались на распространении фальшивых купюр
В Кузбассе сотрудники полиции задержали подозреваемых в сбыте фальшивых банкнот. Поддельными купюрами злоумышленники планировали расплачиваться в киосках.
Двое приятелей из Кемерова в интернете приобрели несколько купюр достоинством 5000 рублей. Внешне они были очень похожи на настоящие, однако на самом деле были поддельными. Приятели решили рассчитываться фальшивками в местных магазинах, однако успели сделать это лишь в одной из семи торговых точек. А потом их задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с кузбасскими коллегами. У кемеровчан обнаружили 13 поддельных купюр.
Двое кузбассовцев попались на распространении фальшивых купюр.Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области
- Следователем следственной части УМВД России по городу Кемерово возбуждено уголовное дело об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет восемь лет лишения свободы.
В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Конкретно
Чтобы отличить настоящую купюру от поддельной, достаточно запомнить несколько рекомендаций:
- обязательно проверяйте водяные знаки, которые можно увидеть, посмотрев купюру на просвет;
- защитная нить может быть в виде сплошной линии или пунктира;
- на ощупь надпись «билет банка России», расположенная в верхнем углу банкноты, и номер купюры должны быть рельефными;
- серия банкнот состоит из двух букв, а номер – из семи цифр;
- на банкнотах достоинством 100, 500, 1000 и 5000 рублей (выпущенных после 2004 года) имеется микроперфорация в виде номинала купюры.
ИСТОЧНИК KP.RU