28 Июль 2020 2020-07-28T12:25:26+03:00

Двое кузбассовцев попались на распространении фальшивых купюр. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Кемровской области.

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В Кузбассе сотрудники полиции задержали подозреваемых в сбыте фальшивых банкнот. Поддельными купюрами злоумышленники планировали расплачиваться в киосках.

Двое приятелей из Кемерова в интернете приобрели несколько купюр достоинством 5000 рублей. Внешне они были очень похожи на настоящие, однако на самом деле были поддельными. Приятели решили рассчитываться фальшивками в местных магазинах, однако успели сделать это лишь в одной из семи торговых точек. А потом их задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с кузбасскими коллегами. У кемеровчан обнаружили 13 поддельных купюр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/793039" frameborder="0"></iframe> Двое кузбассовцев попались на распространении фальшивых купюр.Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области

- Следователем следственной части УМВД России по городу Кемерово возбуждено уголовное дело об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет восемь лет лишения свободы.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Конкретно

Чтобы отличить настоящую купюру от поддельной, достаточно запомнить несколько рекомендаций:

- обязательно проверяйте водяные знаки, которые можно увидеть, посмотрев купюру на просвет;

- защитная нить может быть в виде сплошной линии или пунктира;

- на ощупь надпись «билет банка России», расположенная в верхнем углу банкноты, и номер купюры должны быть рельефными;

- серия банкнот состоит из двух букв, а номер – из семи цифр;

- на банкнотах достоинством 100, 500, 1000 и 5000 рублей (выпущенных после 2004 года) имеется микроперфорация в виде номинала купюры.

ИСТОЧНИК KP.RU