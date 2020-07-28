2020-07-28T12:25:26+03:00
Происшествия

Двое кузбассовцев попались на распространении фальшивых купюр

Преступная парочка пыталась расплатиться в киоске поддельными деньгами [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Двое кузбассовцев попались на распространении фальшивых купюр. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Кемровской области.Двое кузбассовцев попались на распространении фальшивых купюр. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Кемровской области.
Изменить размер текста:

В Кузбассе сотрудники полиции задержали подозреваемых в сбыте фальшивых банкнот. Поддельными купюрами злоумышленники планировали расплачиваться в киосках.

Двое приятелей из Кемерова в интернете приобрели несколько купюр достоинством 5000 рублей. Внешне они были очень похожи на настоящие, однако на самом деле были поддельными. Приятели решили рассчитываться фальшивками в местных магазинах, однако успели сделать это лишь в одной из семи торговых точек. А потом их задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с кузбасскими коллегами. У кемеровчан обнаружили 13 поддельных купюр.

Двое кузбассовцев попались на распространении фальшивых купюр.Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области

- Следователем следственной части УМВД России по городу Кемерово возбуждено уголовное дело об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет восемь лет лишения свободы.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Конкретно

Чтобы отличить настоящую купюру от поддельной, достаточно запомнить несколько рекомендаций:

- обязательно проверяйте водяные знаки, которые можно увидеть, посмотрев купюру на просвет;

- защитная нить может быть в виде сплошной линии или пунктира;

- на ощупь надпись «билет банка России», расположенная в верхнем углу банкноты, и номер купюры должны быть рельефными;

- серия банкнот состоит из двух букв, а номер – из семи цифр;

- на банкнотах достоинством 100, 500, 1000 и 5000 рублей (выпущенных после 2004 года) имеется микроперфорация в виде номинала купюры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Золотодобытчики опять загрязняют реки Кузбасса
В Кузбассе прекращены поиски мужчины на золотистой «Ниве»
15-летний мотоциклист протаранил иномарку в Новокузнецке
В Новокузнецке вводят квоты на выбросы в атмосферу
Двое кузбассовцев попались на распространении фальшивых купюр
Двое кузбассовцев сбросили приятеля с 8-го этажа
Как будут ходить дополнительные электрички до Лужбы
Появилось видео поджога автомобилей в Кемерове
Россельхозбанк в Кузбассе сообщает о смене режима работы дополнительного офиса в Прокопьевске
Таксист обманул доверчивого кузбассовца и украл у него автомобиль
Жительница Кузбасса серьезно пострадала в ДТП
В каком городе больше всего заболевших коронавирусом на 28 июля
В Кузбассе 79 новых заболевших COVID-19 на утро 28 июля
Есть пострадавшие: в Кузбассе столкнулись две иномарки
22-й человек с коронавирусом скончался в Кузбассе
Из горящей многоэтажки в Кузбассе спасли человека
Цена строительства «Кузбасс-Арены» и ледового дворца в Кемерове выросла
89 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Кузбассе
Кузбассовец убил котенка во время застолья
«Без работы не останутся»: замгубернатора рассказал о транспортной реформе в Новокузнецке
Избиением 12-летней школьницы из Кузбасса заинтересовался Следственный комитет
Журавли и фото ветеранов: в Кемерове установили мемориальный комплекс «Свет памяти»
Россельхозбанк расширил сотрудничество с Кузбасской ГСХА, поднял студентам стипендии