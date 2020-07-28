2020-07-28T14:02:29+03:00
Происшествия

15-летний мотоциклист протаранил иномарку в Новокузнецке

Подросток получил травмы
Екатерина РОМАНОВА
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15-летний мотоциклист протаранил иномарку в Новокузнецке.ю ФОТО: ГИБДД Новокузнецка15-летний мотоциклист протаранил иномарку в Новокузнецке.ю ФОТО: ГИБДД Новокузнецка
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Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего подростка случилось в Новокузнецке. Школьник на мотоцикле протаранил иномарку.

Около трех часов дня в Новокузнецке, на проспекте Авиаторов, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Предварительно сотрудники Госавтоинспекции установили, что 15-летний школьник, который из-за юного возраста не может иметь водительского удостоверения, решил покататься на кроссовом мотоцикле.

- В нарушение требований ПДД Российской Федерации он выехал на проезжую часть, где совершил столкновение с припаркованным транспортным средством - автомобилем марки Toyota Corolla, - прокомментировали в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

Сейчас врачи устанавливают характер травм подростка, а сотрудники ГИБДД - обстоятельства случившегося. Также специалисты ведомства напоминают родителям о том, что разрешать ребенку управлять любым транспортным средством можно лишь тогда, когда он достигнет определенного возраста. А научить соблюдать требования правил дорожного движения можно лишь на собственном примере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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