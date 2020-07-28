15-летний мотоциклист протаранил иномарку в Новокузнецке
Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего подростка случилось в Новокузнецке. Школьник на мотоцикле протаранил иномарку.
Около трех часов дня в Новокузнецке, на проспекте Авиаторов, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Предварительно сотрудники Госавтоинспекции установили, что 15-летний школьник, который из-за юного возраста не может иметь водительского удостоверения, решил покататься на кроссовом мотоцикле.
- В нарушение требований ПДД Российской Федерации он выехал на проезжую часть, где совершил столкновение с припаркованным транспортным средством - автомобилем марки Toyota Corolla, - прокомментировали в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.
Сейчас врачи устанавливают характер травм подростка, а сотрудники ГИБДД - обстоятельства случившегося. Также специалисты ведомства напоминают родителям о том, что разрешать ребенку управлять любым транспортным средством можно лишь тогда, когда он достигнет определенного возраста. А научить соблюдать требования правил дорожного движения можно лишь на собственном примере.
ИСТОЧНИК KP.RU