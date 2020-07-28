28 Июль 2020 2020-07-28T14:11:31+03:00

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Поиски 55-летнего кузбассовца, уехавшего 22 июля на золотистом автомобиле Chevrolet Niva, прекращены. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и пресс-служба администрации Таштагольского района.

«Найден. Погиб», - так лаконично сообщают о завершении поисков волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Они подключились к поискам 55-летнего таштагольца 26 июля. А вот в пресс-службе администрации Таштагольского района уточнили, что же случилось с мужчиной.

- Потерявшейся житель Таштагола 1965 года рождения найден сотрудниками полиции в лесном массиве мертвым, - отмечается в сводке, которая ежедневно размещается в инстаграме.

В Кузбассе прекращены поиски мужчины на золотистой «Ниве»

Напомним, мужчину искали почти неделю после того, как 22 июля он уехал из дома на золотистом автомобиле, а потом перестал выходиться на связь.

ИСТОЧНИК KP.RU