2020-07-28T15:22:19+03:00
Общество

Золотодобытчики опять загрязняют реки Кузбасса

Деятельность трех компаний-золотодобытчиков расследуется в Кузбассе в связи с загрязнением реки Кия
Екатерина РОМАНОВА
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Золотодобытчики опять загрязняют реки Кузбасса. ФОТО: пресс-служба АПКЗолотодобытчики опять загрязняют реки Кузбасса. ФОТО: пресс-служба АПК
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В 2020 году власти региона обращают особое внимание на законность золотодобычи и чистоту рек, которая напрямую с этим связана. Так, деятельность трех компаний крайне заинтересовала инспектором Минприроды Кузбасса, Роспотребнадзора, УФСБ и МВД.

Деятельность золотодобытчиков негативно сказывается на чистоте рек севера Кузбасса. Так, после рейдов внимание сразу нескольких ведомств привлекли три компании – ООО «Сисим», ООО «Сибресурс», ООО ЗДК «Берикуль» - их деятельность сейчас проверяют эксперты Южно-Сибирского управления Росприроднадзора с привлечением специализированной лаборатории совместно с сотрудниками УФСБ, подразделений Управления МВД.

- Золотодобытчики часто ведут разработку недр, загрязняя водные объекты. Грязные стоки попадают в реки при несанкционированных сбросах с отстойников, неправильном обустройстве руслоотводных каналов или стекании с нарушенных территорий и отвалов, которые размещают прямо у кромки воды. Прозрачная вода, протекающая среди природного ландшафта, становится мутной и грязной. Так произошло и в Тисульском районе, - сообщил Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергей Высоцкий. - Теперь специалисты регионального ведомства проводят рейды не только на левом, но и на правом берегах реки Кия. Это связано с тем, что золотодобытчики увеличили добычу сразу на двух берегах.

Также в ведомстве уточнили, что всего с начала года на притоках Кии выявлено пять артелей-нарушителей. Это уже упомянутые «Сисим», «Сибресурс», ЗДК «Берикуль», а также ООО Артель старателей «Золотой полюс» и ООО «Кундат».

ИСТОЧНИК KP.RU

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