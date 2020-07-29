Объем кредитования Россельхозбанком сезонных работ увеличился на четверть

29 Июль 2020 2020-07-29T04:56:00+03:00

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За первые 6 месяцев 2020 года объем кредитных средств, выданных АО «Россельхозбанк» на проведение сезонных работ, составил 222,9 миллиарда руб. Общий объем кредитных средств, выданных РСХБ заемщикам сферы АПК, за это же время увеличился на 27,4 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 742,0 миллиарда рублей.

Таким образом, треть кредитных средств, выданных РСХБ предприятиям агропромышленного сектора, являются кредитами на проведение сезонных работ, а их востребованность среди компаний сферы АПК увеличилась на 23,1 процента в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

«Порядка 90 процентов корпоративных заемщиков АПК - предприятия сегмента малого и среднего бизнеса. В период распространения коронавирусной инфекции Банк сделал все возможное чтобы аграрии страны не испытывали сложностей с кредитованием и обеспечивали продукцией не только внутренний рынок страны, но и сохраняли высокие темпы экспорта. Мы справились с задачей и профинансировали посевную кампанию своевременно в нужных объемах. Сейчас нашей ключевой задачей является создание условий для того, чтобы аграрии успешно завершили уборку урожая», - отметила Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

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