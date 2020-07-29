Кемеровские врачи спасли жизнь малышу из Горно-Алтайска

29 Июль 2020 2020-07-29T07:42:22+03:00

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Спасать жизнь двухлетнего мальчика из Горно-Алтайска, которого доставили в Кемерово вертолетом санавиации, пришлось врачам Кузбасской областной детской клинической больницы. Как оказалось, ребенок подавился семечкой подсолнуха.

Помочь ребенку на месте не могли: не оказалось необходимого оборудования. Тогда на помощь пришла санавиация. В аэропорту малыша встречала реанимационная бригада Кемеровского областного центра медицины катастроф, а потом ребенка доставили в больницу. Оказалось, что семечка находится в нижнем отделе бронхов, и малышу провели эндоскопическую операцию с использованием анестезии.

- Кемеровский областной центр медицины катастроф имеет опыт в организации встречи пациентов, прибывших любым видом транспорта из других городов. В данном случае ребенок находился в тяжелом состоянии. Его пришлось снять с одного аппарата ИВЛ и подключить к другому аппарату - транспортному, - сообщила подробности главный областной специалист скорой медицинской помощи и медицине катастроф Ксения Радивилко. - Эвакуация прошла с минимальными рисками для здоровья пациента. Наши реанимобили приспособлены для перевозки тяжелых пациентов, в них есть все необходимое оборудование.

Сейчас жизнь и здоровье мальчика вне опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU