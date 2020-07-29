73 кузбассовца заболели коронавирусом за минувшие сутки

29 Июль 2020 2020-07-29T07:49:19+03:00

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В Кузбассе вновь выросло число пациентов, у которых диагностирован коронавирус. Так, согласно данным оперативного штаба, COVID-19 выявили еще у 73 человек.

В общей сложности число пациентов, у которых с начала пандемии диагностировали коронавирус, достигло 3481 человека. При этом 73 из них диагноз поставили в течение минувших суток. В больницах области находятся 1215 пациентов с подтвердившимся коронавирусом.

Одновременно с этим 104 пациента выздоровели и покинули стены инфекционных стационаров региона. В общей сложности 2144 человека с начала пандемии успешно прошли лечение и выздоровели.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6877 человек, - добавили в областном оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU