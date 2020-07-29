2020-07-29T09:26:26+03:00
Общество

Открытие ТЦ возле кемеровского парка Ангелов могут перенести

Завершение строительства запланировано на сентябрь
Екатерина РОМАНОВА
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Рядом с парком Ангелов в Кемерове близится к завершению строительство нового торгового центра. Однако его открытие планируют сдвинуть на более поздний срок.

Основной причиной переноса открытия ТЦ на более поздний срок «Авант-Парнтер» называет сложности с привлечением арендаторов. Особый акцент делается на возможной работе федеральных торговых сетей. И если ранее сообщалось, что открытие торгового центра запланировано на сентябрь 2020 года, то сейчас речь идет уже о ноябре.

Отметим также, что торговый центр в районе парка Ангелов построен главным образом на средства собственников и менеджеров «Марии-Ра». Объем инвестиций составил 700 миллионов рублей. Площадь здания - примерно 12 тысяч квадратных метров. Сейчас на объекте ведутся отделочные и пусконаладочные работы.

Кстати, Кемерово занял первое место в рейтинге «индекса Ильфа и Петрова» по количеству торговых центров на 10 тысяч населения.

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Индекс Ильфа и Петрова: Кемерово занял первое место по количеству ТРЦ

Помните, у Ильфа и Петрова в «12 стульях» в уездном городе N было потрясающе много парикмахерских и бюро похоронных процессий? А как сегодня обстоят дела с количеством ТРЦ, цирюлен, секс-шопов и микрофинансовых организаций? Входят ли Кемерово и Новокузнецк в первые десятки рейтингов? Ответ на этот вопрос дает индекс Ильфа и Петрова. (подробности)

Стало известно, когда откроют ТЦ возле кемеровского парка Ангелов

В настоящее время продолжается строительство нового торгового центра в Кемерове, который находится рядом с парком Ангелов. Власти сообщили, что строительство объекта закончится осенью. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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