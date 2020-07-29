2020-07-29T09:30:44+03:00
Происшествия

Установлена личность погибшего мужчины на Кузнецком мосту в Кемерове

Обстоятельства его смерти устанавливаются
Екатерина РОМАНОВА
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На Кузнецком мосту в Кемерове обнаружили тело мужчиныНа Кузнецком мосту в Кемерове обнаружили тело мужчиныФото: Екатерина РОМАНОВА
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Вечером 28 июля на старом Кузнецком мосту в Кемерове обнаружили тело мужчины. Сообщения об этом появились в социальных сетях.

Тело мужчины на мосту в Кемерове обнаружили вечером во вторник, 28 июля. А вскоре установили и личность погибшего. Осведомленный источник отметил, что мужчина - 23-летний житель Кемерова, приехавший в город из другого района области. Остальные обстоятельства и факты пока остаются неизвестными.

Подтвердили факт гибели и в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области.

- Действительно, такой факт был. Сейчас ведется доследственная проверка по факту гибели, устанавливается личность погибшего, причины и обстоятельства, приведшие к смерти, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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