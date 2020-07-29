2020-07-29T08:48:21+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Сергей Баженов назначен заместителем директора Кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк»

Перед новым руководителем филиала стоит задача укрепить позиции банка в регионе
Яков КРЫМСКИЙ
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На должность заместителя директора Кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» назначен Баженов Сергей. Фото: Кемеровский региональный филиал АО «Россельхозбанк».На должность заместителя директора Кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» назначен Баженов Сергей. Фото: Кемеровский региональный филиал АО «Россельхозбанк».
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На должность заместителя директора Кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» назначен Баженов Сергей Сергеевич.

В 2002 году Сергей закончил Кузбасский государственный технический университет инженерно-экономический факультет, в 2016 году прошел обучение по Президентской программе. В банковской сфере работает с 2001 года, свою деятельность начинал с простого специалиста, с 2005 года занимал руководящие должности. Более 10 лет отработал в банке ВТБ, в Россельхозбанк перешел с должности управляющего директора по розничному бизнесу банка ВТБ Кемеровской области. Значительный опыт работы Сергея Баженова на рынке банковских услуг позволит Россельхозбанку укрепить свои позиции и увеличить долю рынка в сегменте розничного бизнеса в Кузбассе.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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