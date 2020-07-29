29 Июль 2020 2020-07-29T09:45:06+03:00

Три человека получили травмы в ДТП в Новокузнецком районе. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

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Три человека получили различные травмы после того, как два автомобиля столкнулись на автодороге Новокузнецк - Осинники.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека, произошло 28 июля, около 17.50, на третьем километре автодороги, соединяющей Новокузнецк и Осинники. Предварительно уже установлено, что водитель автомобиля Hyundai Solaris двигался по второстепенной дороге. На пересечении ее с главной дорогой он не предоставил преимущества автомобилю Toyota RAV4, который в это же время двигался по главной. Автомобили столкнулись.

- В автоаварии травмы различной степени тяжести получили 3 человека: водитель Hyundai, мужчина 70 лет, его пассажирка, женщина 61 года, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - Также травмы получила 31-летняя женщина, водитель Toyota.

Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU