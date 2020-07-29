Курившую пассажирку самолета задержали в кемеровском аэропрту Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Перелет из Москвы в Кемерово завершился печально для одной из пассажирок самолета. Женщина решила закурить и попала в полицию.

30-летняя жительница Кузбасса отправилась из Москвы в Кемерово на самолете. По какой-то причине она решила, что может игнорировать правила поведения в салоне воздушного судна и закурила. Более того, она игнорировала законные требования членов экипажа.

Когда же полет завершился, возле трапа кемеровчанку уже встречали сотрудники линейного отдела полиции. После всех разбирательств женщину отпустили, однако за курение в самолете ей придется поплатиться.

- В отношении авиапассажирки сотрудники транспортной полиции составили протокол об административном правонарушении, - сообщает пресс-служба УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.

Решение суда еще не вынесено, однако за невыполнение пассажирами законных распоряжений командира воздушного судна женщину может ожидать штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.