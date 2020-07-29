29 Июль 2020 2020-07-29T10:51:54+03:00

Продажу алкоголя запретят в Кузбассе на один день Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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На целые сутки в Кузбассе будет запрещена продажа алкогольных напитков. Связано это будет с вручением аттестатов выпускникам.

Ни пиво, ни вино, ни водку, ни какие бы то ни было иные алкогольные напитки нельзя будет приобрести в магазинах 1 августа. В этот день продажа алкогольной продукции в Кузбассе будет запрещена. А связано ограничение с тем, что именно 1 августа в учебных заведениях будут вручать аттестаты выпускникам.

К слову, за несоблюдение ограничений торговыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями предусмотрена административная ответственность.

Напомним, продажа спиртного в определенные дни запрещена областным законом от 30 ноября 2018 года. Так, нельзя купить никакие алкогольные напитки в День Победы, День защиты детей, День России, День молодежи, День знаний и во Всероссийский день трезвости. Кроме того, запрет распространяется на дни, когда проводятся праздник «Последний звонок» и выпускные балы в школах.

ИСТОЧНИК KP.RU