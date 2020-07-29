Россельхозбанк запускает услугу страхования за бонусные баллы программы «Урожай»

29 Июль 2020 2020-07-29T10:28:31+03:00

Пользоваться программой можно как со смартфона, так и личного компьютера

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ООО «РСХБ-Страхование жизни» предлагает страховую защиту за бонусные баллы программы «Урожай» Россельхозбанка. Клиенты Банка теперь могут оформить для себя защиту от критических заболеваний, предоставляемую РСХБ-Страхование жизни, за накопленные баллы программы лояльности «Урожай».

В категории «Цифровые сервисы» витрины программы размещено 2 страховых продукта:

- «Выбери здоровье» – страховая программа, включающая в себя защиту на случай диагностирования онкологического заболевания для клиентов от 18 до 64 лет.

- «Выбери здоровье плюс» – страховая программа, включающая в себя защиту на случай диагностирования онкологического заболевания или заболевания сердечно-сосудистой системы для клиентов от 18 до 54 лет.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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