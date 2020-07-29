2020-07-29T10:28:31+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк запускает услугу страхования за бонусные баллы программы «Урожай»

Пользоваться программой можно как со смартфона, так и личного компьютера
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

ООО «РСХБ-Страхование жизни» предлагает страховую защиту за бонусные баллы программы «Урожай» Россельхозбанка. Клиенты Банка теперь могут оформить для себя защиту от критических заболеваний, предоставляемую РСХБ-Страхование жизни, за накопленные баллы программы лояльности «Урожай».

В категории «Цифровые сервисы» витрины программы размещено 2 страховых продукта:

- «Выбери здоровье» – страховая программа, включающая в себя защиту на случай диагностирования онкологического заболевания для клиентов от 18 до 64 лет.

- «Выбери здоровье плюс» – страховая программа, включающая в себя защиту на случай диагностирования онкологического заболевания или заболевания сердечно-сосудистой системы для клиентов от 18 до 54 лет.

Продолжение читайте далее >>

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россельхозбанк запускает услугу страхования за бонусные баллы программы «Урожай»
Продажу алкоголя запретят в Кузбассе на один день
Курившую пассажирку самолета задержали в кемеровском аэропрту
Три человека получили травмы в ДТП в Новокузнецком районе
Сергей Баженов назначен заместителем директора Кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк»
Установлена личность погибшего мужчины на Кузнецком мосту в Кемерове
Открытие ТЦ возле кемеровского парка Ангелов могут перенести
Новокузнецк оказался лидером по числу заболевших коронавирусом
73 кузбассовца заболели коронавирусом за минувшие сутки
Уйдем ли от добычи угля: замгубернатора ответил на вопрос кузбассовцев
Кемеровские врачи спасли жизнь малышу из Горно-Алтайска
Больше 30 тысяч кузбассовцев пострадали от укусов клещей
Объем кредитования Россельхозбанком сезонных работ увеличился на четверть
Невысокий усатый мужчина пропал в лесу в Кузбассе
Золотодобытчики опять загрязняют реки Кузбасса
В Кузбассе прекращены поиски мужчины на золотистой «Ниве»
15-летний мотоциклист протаранил иномарку в Новокузнецке