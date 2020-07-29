Россельхозбанк запускает услугу страхования за бонусные баллы программы «Урожай»
ООО «РСХБ-Страхование жизни» предлагает страховую защиту за бонусные баллы программы «Урожай» Россельхозбанка. Клиенты Банка теперь могут оформить для себя защиту от критических заболеваний, предоставляемую РСХБ-Страхование жизни, за накопленные баллы программы лояльности «Урожай».
В категории «Цифровые сервисы» витрины программы размещено 2 страховых продукта:
- «Выбери здоровье» – страховая программа, включающая в себя защиту на случай диагностирования онкологического заболевания для клиентов от 18 до 64 лет.
- «Выбери здоровье плюс» – страховая программа, включающая в себя защиту на случай диагностирования онкологического заболевания или заболевания сердечно-сосудистой системы для клиентов от 18 до 54 лет.
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