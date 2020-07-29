2020-07-29T13:49:44+03:00
Происшествия

Ребенок упал с 6-метровой высоты в заброшенном здании в Кузбассе

ЧП произошло в Ленинске-Кузнецком
Екатерина РОМАНОВА
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Ребенок упал с 6-метровой высоты в заброшенном доме в КузбассеРебенок упал с 6-метровой высоты в заброшенном доме в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Еще один ребенок, решивший побывать в заброшенном здании, пострадал от падения с высоты. ЧП произошло в Ленинске-Кузнецком.

Ребенок упал с 6-метровой высоты в заброшенном доме в Кузбассе.Видео: ЧП - Ленинск-Кузнецкий

Около шести часов вечера в больницу Ленинска-Кузнецкого доставили 12-летнюю девочку. У нее были травмы, характерные для падения с высоты. Как оказалось, незадолго до падения школьница вместе с друзьями отправилась гулять по заброшенному зданию. В какой-то момент она упала в яму глубиной около шести метров - ее ребенок попросту не заметил.

Друзья девочки обратились за помощью к взрослым, и те вызвали скорую помощь.

- В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Уже установлено, что вопреки решению суда собственник не принял меры по закрытию территории завода от несанкционированного доступа людей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении родителей подростков, гулявших по «заброшке», стражи порядка составили протоколы о неисполнении родительских обязанностей. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Сотрудники полиции обращаются к жителям региона с просьбой провести беседы со своими детьми и разъяснить всю степень опасности подобного времяпрепровождения, а также напоминают, что обо всех случаях, когда юные кузбассовцы подвергают свою жизнь опасности, следует сообщить в дежурную часть полиции или по телефону 02 (102 - с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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