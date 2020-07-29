2020-07-29T13:54:04+03:00
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии упавшей в заброшенном здании школьницы из Кузбасса

Ребенок находится в больнице
Екатерина РОМАНОВА
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Врачи рассказали о состоянии упавшей в заброшенном здании школьницы из КузбассаВрачи рассказали о состоянии упавшей в заброшенном здании школьницы из КузбассаФото: Иван ВИСЛОВ
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12-летняя девочка, прогуливаясь с приятелями по зданию заброшенного завода в Ленинске-Кузнецком, упала с большой высоты. О том, в каком состоянии она находится, рассказали врачи.

Школьница вместе с друзьями решила погулять по зданию, которое располагается на территории заброшенного завода. Она не заметила яму и упала в нее с 6-метровой высоты.

- Девочка находится в реанимационном отделении больницы, - сообщает пресс-служба Кемеровского центра медицины катастроф. - Ее состояние оценивается как тяжелое стабильное.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства, при которых произошло падение. Уже известно, что собственник здания нарушил решение суда и не предпринял мер по закрытию территории завода от несанкционированного доступа людей.

- Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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