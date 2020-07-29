2020-07-29T14:08:11+03:00
Общество

Поезд «Кемерово – Москва» возвращается в Кузбасс

Он возобновляет курсирование с 30 июля
Екатерина РОМАНОВА
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Поезд «Кемерово – Москва» возвращается в Кузбасс. ФОТО: пресс-служба Министерства транспорта КузбассаПоезд «Кемерово – Москва» возвращается в Кузбасс. ФОТО: пресс-служба Министерства транспорта Кузбасса
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В регионе возобновляет курсирование фирменный поезд №30 «Кузбасс», которые связывает два города – Кемерово и Москву.

Уже с 30 июля пассажиры смогут с комфортом добраться из Кемерова в Москву или из Москвы в Кемерово на фирменном поезде «Кузбасс». Он будет отправляться от Кемеровского железнодорожного вокзала по четным числам в 13.48, а прибывать на Кемеровский железнодорожный вокзал по нечетным числам в 08.20.

Как отметили в пресс-службе Министерства транспорта Кузбасса, до отмены поезда многие жители региона именно на нем совершали поездки в Москву и крупные города Сибири и Урала.

- При планировании своих поездок рекомендуем уточнять расписание прибытия и отправления данного поезда в железнодорожных кассах и на информационных сайтах ОАО «РЖД», - напомнили в пресс-службе министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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