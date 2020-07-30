2020-07-30T06:37:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Восемь очагов коронавируса выявили в Новокузнецке

Все они были обнаружены на текущей неделе
Екатерина РОМАНОВА
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Восемь очагов коронавируса выявили в НовокузнецкеВосемь очагов коронавируса выявили в НовокузнецкеФото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новокузнецке в течение недели специалисты выявили сразу восемь новых очагов коронавирусной инфекции. Все эти очаги «семейные», когда заболевают по 2-3 члена одной семьи.

На оперативном штабе, который прошел в администрации города, главный специалист-эксперт Территориального отдела Роспотребнадзора Ирина Савина сообщила, что за последние два дня в городе выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом. При этом оказалось, что нередко по 2-3 случая заражения приходится на одну и ту же семью. Специалисты обнаружили сразу восемь таких семейных очагов заболевания.

- Отмечается и рост заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков - за прошедшую неделю в Новокузнецке зафиксировано 15 случаев заболеваемости у детей до 17 лет. Один из них - ребенок в возрасте 4,5 месяца, - отмечают специалисты пресс-службы администрации Новокузнецка.

Немало и пожилых людей, у которых выявили коронавирус, - на прошедшей неделе таких пациентов было 18. Среди сотрудников медицинских организаций три заболевших, среди работников предприятий - четыре, еще двое - работники детского сада.

Глава города поручил усилить меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Среди таких мер - изучение первого и второго круга контактов заболевших, привлечение к ответственности тех, кто не соблюдает требования постановлений Роспотребнадзора о самоизоляции, а также граждан, не соблюдающих масочный режим в магазинах, общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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