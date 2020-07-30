Кемеровчанин пообещал спасти знакомого от тюрьмы и сам попал под суд

30 Июль 2020 2020-07-30T06:41:22+03:00

За попытку мошенничества он проведет в колонии два года и заплатит штраф

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61-летний житель областного центра ближайшие два года проведет в колонии общего режима. Такое наказание ему назначил суд за покушение на мошенничество.

Когда кемеровчанин узнал о том, что его знакомого, предпринимателя, разыскивают сотрудники правоохранительных органов, он решил ему помочь. Небескорыстно, разумеется. Мужчина убедил коммерсанта, что у него есть знакомый полицейский, который за вознаграждение договорится о прекращении розыскной работы. За эту услугу пожилой кемеровчанин попросил вознаграждение - 5 миллионов рублей.

В апреле 2019 года мужчины встретились еще раз - предприниматель должен был принести с собой пакет с деньгами. В момент передачи денег ему кто-то позвонил, и после разговора по телефону он вернул пакет с деньгами предпринимателю. Тем не менее пожилого кемеровчанина задержали сотрудники УФСБ России по Кемеровской области, а материалы по делу передали в следственные органы. В течение всего времени, как шло следствие, обвиняемый находился под стражей.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы общего режима, а также штраф в сумме 300 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU