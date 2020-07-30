2020-07-30T06:58:03+03:00
Происшествия

КАМАЗ проехал по мосту возле кузбасского поселка и разрушил его

Теперь жителям поселка приходится ездить в окружную
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
КАМАЗ проехал по мосту возле кузбасского поселка и разрушил его. ФОТО: Юлия КимКАМАЗ проехал по мосту возле кузбасского поселка и разрушил его. ФОТО: Юлия Ким
Изменить размер текста:

Водитель грузового автомобиля «КАМАЗ» решил проехать через мост в поселке Спиченково. Мост не выдержал такой нагрузки и обрушился.

ЧП произошло вечером 29 июля. Водитель «КАМАЗа», груженого горельником для отсыпки дороги в поселке Спиченково, двигался по мосту. Примечательно, что именно на этом мосту установлен знак, ограничивающий массу автомобилей – пять тонн..

- Водитель превысил допустимую норму. В результате произошло частичное обрушение моста. Пострадавших нет, - отметили в пресс-службе муниципальной ЕДДС,

В течение двух часов грузовик убрали с места ЧП, а затем пересыпали дорогу с обеих сторон от моста, чтобы избежать новых ЧП.

- Заместители главы Прокопьевска сейчас выехали на место, - отмечает пресс-служба горадминистрации. - Пострадавших нет, сообщение с городом не нарушено: в поселке Спиченково есть еще три моста для переправы. Конструкция моста повреждена, сейчас решается вопрос о ее восстановлении»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
КАМАЗ проехал по мосту возле кузбасского поселка и разрушил его
Обрушилась часть мемориала возле кадетского училища в Кемерове
Кемеровчанин пообещал спасти знакомого от тюрьмы и сам попал под суд
Восемь очагов коронавируса выявили в Новокузнецке
На оживленном перекрестке в Новокузнецке перекроют движение
Поезд Кемерово - Москва возвращается в Кузбасс
Врачи рассказали о состоянии упавшей в заброшенном здании школьницы из Кузбасса
Штраф за купание детей без родителей в Кузбассе вырос до 5 тысяч рублей
Ребенок упал с 6-метровой высоты в заброшенном здании в Кузбассе
Кузбассовцы жалуются на поборы в детских садах
Россельхозбанк запускает услугу страхования за бонусные баллы программы «Урожай»
Продажу алкоголя запретят в Кузбассе на один день
Курившую пассажирку самолета задержали в кемеровском аэропрту
Три человека получили травмы в ДТП в Новокузнецком районе
Сергей Баженов назначен заместителем директора Кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк»
Установлена личность погибшего мужчины на Кузнецком мосту в Кемерове
Открытие ТЦ возле кемеровского парка Ангелов могут перенести
Новокузнецк оказался лидером по числу заболевших коронавирусом
73 кузбассовца заболели коронавирусом за минувшие сутки
Уйдем ли от добычи угля: замгубернатора ответил на вопрос кузбассовцев
Кемеровские врачи спасли жизнь малышу из Горно-Алтайска
Больше 30 тысяч кузбассовцев пострадали от укусов клещей
Объем кредитования Россельхозбанком сезонных работ увеличился на четверть
Невысокий усатый мужчина пропал в лесу в Кузбассе
Золотодобытчики опять загрязняют реки Кузбасса
В Кузбассе прекращены поиски мужчины на золотистой «Ниве»
15-летний мотоциклист протаранил иномарку в Новокузнецке