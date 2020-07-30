30 Июль 2020 2020-07-30T06:58:03+03:00

КАМАЗ проехал по мосту возле кузбасского поселка и разрушил его. ФОТО: Юлия Ким

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Водитель грузового автомобиля «КАМАЗ» решил проехать через мост в поселке Спиченково. Мост не выдержал такой нагрузки и обрушился.

ЧП произошло вечером 29 июля. Водитель «КАМАЗа», груженого горельником для отсыпки дороги в поселке Спиченково, двигался по мосту. Примечательно, что именно на этом мосту установлен знак, ограничивающий массу автомобилей – пять тонн..

- Водитель превысил допустимую норму. В результате произошло частичное обрушение моста. Пострадавших нет, - отметили в пресс-службе муниципальной ЕДДС,

В течение двух часов грузовик убрали с места ЧП, а затем пересыпали дорогу с обеих сторон от моста, чтобы избежать новых ЧП.

- Заместители главы Прокопьевска сейчас выехали на место, - отмечает пресс-служба горадминистрации. - Пострадавших нет, сообщение с городом не нарушено: в поселке Спиченково есть еще три моста для переправы. Конструкция моста повреждена, сейчас решается вопрос о ее восстановлении»

ИСТОЧНИК KP.RU