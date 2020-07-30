2020-07-30T09:18:30+03:00
Коронавирус Covid-19

74 кузбассовца заболели коронавирусом за минувшие сутки

Общее число заболевших достигло 3555 человек
Екатерина РОМАНОВА
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74 кузбассовца заболели коронавирусом за минувшие сутки74 кузбассовца заболели коронавирусом за минувшие суткиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За 3,5 тысячи человек перевалило число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 30 июля.

Еще у 74 жителей Кузбасса выявили коронавирус. В общей сложности число заболевших достигло 3555 человек. Из них 1265 пациентов в настоящее время находятся в инфекционных больницах региона и получают необходимую медицинскую помощь.

Также за минувшие сутки отмечены новые случаи выздоровления: прошли курс лечения и выписаны из больниц еще 123 пациента. В общей сложности вылечились от коронавируса 2276 человек.

Однако пополнилась и печальная статистика: на утро 30 июля стало известно о смерти новокузнечанки 1945 года рождения. Это 23-й случай смерти среди пациентов с выявленным коронавирусом.

- У женщины развилась тяжелая форма пневмонии. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и онкологического заболевания, - отметили в оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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