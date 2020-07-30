2020-07-30T08:07:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Междуреченске больше всего заболевших COVID-19 на утро 30 июля

За ним следуют два крупнейших города региона
Екатерина РОМАНОВА
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В Междуреченске больше всего заболевших COVID-19 на утро 30 июляВ Междуреченске больше всего заболевших COVID-19 на утро 30 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. На утро 30 июля COVID-19 диагностировали у 3555 человек – с начала пандемии. Из них у 74 – за последние сутки.

Больше всего новых заболевших выявили в Междуреченске. Здесь за сутки тесты на коронавирус оказались положительными у 20 человек. Всего с момента начала пандемии здесь заболел 551 человек.

Чуть новых заболевших в Кемерове: врачи областного центра диагностировали COVID-19 у 17 горожан. В общей сложности в Кемерове коронавирус подтвердился у 833 человек.

В Новокузнецке на утро 30 июля выявили 11 новых случаев коронавируса. С начала пандемии здесь заболели 850 человек. В Новокузнецке за минувшие сутки зафиксировали смерть одной из пациенток, у которой ранее выявили коронавирус. Это уже 23-ий случай летального исхода среди пациентов с этим диагнозом.

Также врачи диагностировали коронавирус и у жителей других городов. В Киселевске шесть новых заболевших, в Ленинске-Кузнецком – пять, а в Юргетри.

По два новых случая COVID-19 выявили в Анжеро-Судженске, Полысаеве. По одному заболевшему в Белове, Березовском, Калтане, Прокопьевске, Тайге, а также в Ижморском, Кемеровском и Чебулинском муниципальных округах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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