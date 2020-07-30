2020-07-30T09:23:44+03:00
Происшествия

Подросток из Кузбасса обиделся на маму и ушел из дома

Найти его самостоятельно родители не смогли
Екатерина РОМАНОВА
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Подросток из Кузбасса обиделся на маму и ушел из дома. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской областиПодросток из Кузбасса обиделся на маму и ушел из дома. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области
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Чрезвычайное происшествие случилось в городе Мариинске. Здесь после конфликта с матерью из дома ушел 14-летний подросток.

Незадолго до ЧП он и его мать поругались. Что именно стало причиной конфликта, неизвестно. Зато точно известно, что обиженный подросток ушел из дома куда глаза глядят. Когда мальчик не вернулся домой и перестал отвечать на звонки, женщина попыталась самостоятельно разыскать сына, а потом обратилась за помощью к стражам порядка.

- В ходе поисковых мероприятий в ночное время экипаж Росгвардии в составе сержанта Евгения Масленникова и старшины Александра Петюкова обнаружили пропавшего подростка, который весь день гулял по городу, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Кемеровской области.

Стражи правопорядка передали ребенка сотрудникам ПДН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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