Подросток из Кузбасса обиделся на маму и ушел из дома
Чрезвычайное происшествие случилось в городе Мариинске. Здесь после конфликта с матерью из дома ушел 14-летний подросток.
Незадолго до ЧП он и его мать поругались. Что именно стало причиной конфликта, неизвестно. Зато точно известно, что обиженный подросток ушел из дома куда глаза глядят. Когда мальчик не вернулся домой и перестал отвечать на звонки, женщина попыталась самостоятельно разыскать сына, а потом обратилась за помощью к стражам порядка.
- В ходе поисковых мероприятий в ночное время экипаж Росгвардии в составе сержанта Евгения Масленникова и старшины Александра Петюкова обнаружили пропавшего подростка, который весь день гулял по городу, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Кемеровской области.
Стражи правопорядка передали ребенка сотрудникам ПДН.
ИСТОЧНИК KP.RU