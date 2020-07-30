2020-07-30T09:26:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Заболевших какого возраста больше всего в Кузбассе

Оперативный штаб опубликовал официальную статистику
Екатерина РОМАНОВА
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Заболевших какого возраста больше всего в КузбассеЗаболевших какого возраста больше всего в КузбассеФото: Артем КИЛЬКИН
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В Кузбассе день за днем растет число заболевших коронавирусом. Согласно данным статистики, почти треть тех, у которых диагностировали COVID-19, старше 60 лет.

Из 3555 заболевших кузбассовцев почти треть - 1225 человек - относятся к возрастной группе старше 60 лет. Еще 1023 человека, у которых диагностировали коронавирус, в возрасте от 46 до 60 лет. Также многочисленна группа людей от 31 года до 45 лет: в ней заболевших коронавирусом 812 человек.

Статистика. ФОТО: оперативный штаб.

Статистика. ФОТО: оперативный штаб.

А вот в других возрастных категориях заболевших меньше. Так, 301 пациент с коронавирусом относится к возрастной категории 18-30 лет. 182 кузбассовца, у которых диагностировали коронавирус, находятся в возрасте от 1 года до 17 лет. Детей, которые не достигли и года и у которых выявили коронавирус, на утро 30 июля всего 12.

Напомним, на утро 30 июля в Кузбассе выявлено 74 новых случая заболевания. Всего с начала пандемии выявлено 3555 случаев заболевания. В стационарах находятся 1265 человек, а 2267 уже выздоровели и выписаны из больниц.

Кроме того, 23 кузбассовца, у которых диагностировали коронавирус, умерли от сопутствующих заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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