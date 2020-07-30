2020-07-30T10:06:15+03:00
Происшествия

Есть пострадавшие: в Новокузнецке иномарка въехала в дерево

ДТП устроил водитель без прав
ЛЕОНИД АНДРЕЕВ
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Есть пострадавшие: В Новокузнецке иномарка въехала в дерево. ФОТО: отдел пропаганды областной ГосавтоинспекцииЕсть пострадавшие: В Новокузнецке иномарка въехала в дерево. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции
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В Новокузнецке мужчина без прав на иномарке врезался в дерево. Водитель получил травмы.

Как рассказали в областном управлении ГИБДД, авария произошла около 12.40 в среду на шоссе Байдаевском. 40-летний мужчина ехал за рулем автомобиля Honda Life со стороны улицы Зорге в направлении улицы Фесковской. Во время движения водитель съехал с дороги и врезался в дерево.

- В результате ДТП водитель иномарки, мужчина 40 лет, был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. В ходе разбирательства было установлено, что мужчина не имеет прав на управление транспортным средством, - отметили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Инспекторы отмечают, что за полгода в регионе произошло 125 ДТП с участием водителей без прав. В результате погибли 20 человек, 184 - получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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