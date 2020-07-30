2020-07-30T12:10:59+03:00
Общество

В Кемерове и Новокузнецке отменили празднование Дня ВДВ

Торжественных мероприятий на этот день не запланировано
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове и Новокузнецке отменили празднование Дня ВДВВ Кемерове и Новокузнецке отменили празднование Дня ВДВФото: Екатерина РОМАНОВА
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Празднование 90-летия со дня создания ВДВ в 2020 году будет проходить тихо. Из-за ситуации с короновирусом в Кемерове и Новокузнецке отменены торжественные мероприятия в честь праздника.

По давно сложившейся традиции в обоих крупнейших городах в этот день проходят торжественные шествия с возложениями цветов и праздничными программами. Однако ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы, и в 2020 году все праздничные мероприятия отменены.

- Я у всех, кто служил в Военно-морском флоте, прошу прощения, но мы должны были это сделать. Мы отменили все праздничные мероприятия - юбилейные мероприятия, посвященные Дню ВДВ, - сказал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в эфире телепередачи «Утро с мэром».

Вместо привычных колонн, идущих от бульвара Героев к монументу «Черный тюльпан», и различных событий на площади общественных мероприятий, в Новокузнецке состоится лишь скромное возложение цветов к обелиску «Черный тюльпан».

В Кемерове празднование также отменено.

- На День празднования 90-летия ВДВ никаких официальных мероприятий не запланировано, - подчеркнули в пресс-службе администрации города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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