Евгения Ленская назначена заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк»

30 Июль 2020 2020-07-30T11:33:24+03:00

В новой должности Евгения Ленская будет курировать работу маркетинга и коммуникаций Банка и группы компаний

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На должность заместителя Председателя Правления АО «Россельхозбанк» назначена Евгения Ленская.

В новой должности Евгения Ленская будет курировать работу маркетинга и коммуникаций Банка и группы компаний.

Евгения Ленская является выпускницей Московского государственного технического университета и Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В 2013 году получила диплом University of Chicago Booth School of Business по программе развития лидерства в Лондоне. В 2019 году в ежегодном рейтинге «ТОП-1000 российских менеджеров» Ассоциация менеджеров России и газета «Коммерсант» назвали Евгению Ленскую лучшим директором по маркетингу.

До прихода в Россельхозбанк Евгения Ленская занимала должность вице-президента по маркетингу и общественным связям Почта Банка, где работала с 2016 года.

Евгения Ленская обладает широкой экспертизой в сфере маркетинга и более чем 20-летним опытом работы. Карьеру в банковском секторе Евгения начала в банке «Русский стандарт». С 2007 присоединилась к банку ВТБ24 сначала в качестве начальника управления продуктовых коммуникаций, а затем – заместителя директора департамента маркетинга и общественных связей. С 2014 работала директором по маркетингу и общественным связям в ОАО «Лето Банк».

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.