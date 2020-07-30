Август в Кузбассе начнется с +28 градусов и солнца

30 Июль 2020 2020-07-30T14:00:03+03:00

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Последние дни июля выдались в Кузбассе переменчивыми: то дождь с грозой, то солнце. Последний день месяца также отметится грозами. Август начнется без осадков, а к началу следующей неделе и вовсе станет жарким.

Ночь на пятницу, 31 июля, будет относительно теплой – от восьми до 13 градусов – и дождливой, с грозами. Ночью ожидаются туманы, , а порывы северо-западного ветра могут достигать 14 метров в секунду. днем же потеплеет до +18…+23 градусов.

Первая августовская ночь будет на пару градусов прохладнее предыдущей. А вот день будет теплее: от 21 до 26 градусов тепла. Порывы юго-восточного ветра местами могут достигать 12 метров в секунду, осадков же не ожидается.

Ночь на 2 августа будет такой же, как и предыдущая. Ветер сменит направление на восточное, но сохранит свой порывистый характер. Днем преимущественно без осадков, воздух прогреется до +22..+27 градусов.

На 3 августа ночь будет довольно теплой: +10…+15 градусов. Вероятность осадков по-прежнему невелика, а восточный ветер лишь временами будет показывать свой порывистый характер. Днем воздух прогреется до +23…+28 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU